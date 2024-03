Article du

Le CAC 40 à 8000 points, c'est un évènement historique, qui était néanmoins prévisible... De nouveaux plus hauts historiques pour l'indice, de nouveaux horizons en vue... Mais aussi un risque de correction qui augmente, ne l'oublions pas. Même si le VIX reste très faible (en-dessous de 15), il augmente un peu.Mais il n'y a pas que le CAC 40 qui bat des records. Les amateurs d'or auront remarqué que le métal jaune a pulvérisé ses plus hauts historiques, en montant à 2160 dollars l'once!Une analyse graphique est en ligne :Quant à l'argent, il suit même si il minimise. Mais il reste loin de ses plus hauts historiques à plus de 35$ en 2011 et en 1978.La recrudescence des tensions avec la Russie n'est probablement pas étrangère à ces mouvements.JDHFrancebourse.com