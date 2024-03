Les guides de Francebourse au salon de l'Analyse Technique, vendredi 22 mars.

Article du

Nos lecteurs pourront retrouver Jean-David Haddad auAdresse : "New Cap Event Center - 3, Quai de Grenelle 75015 Paris"En effet, la dernière fois que vous avez pu le rencontrer remonte à la galette des rois de janvier 2020! Ca commence à dater!Le salon annuel d'André Malpel verra donc sa présence sous la bannière JDH EDITIONS.Personnellement, JDH dédicacera ses livres de 10h45 à 11h45 et de 17h15 à 18h15 sur le stand numéro C3.Pour vous inscrire gratuitement c'est ici : www.salonat.com #inscriptionJDH dédicacera ainsi ses deux derniers livres : "Bien démarrer en bourse" et "Analyse fondamentale et analyse technique", tous deux publiés dans la collection LES GUIDES DE FRANCEBOURSE.COMLe livre INFLATION sera aussi en dédicace.Vous pourrez aussi commander en pré-vente (pour le recevoir dédicacé) son prochain livre "Penny-stock trading". Parution prévue en avril mais vous serez dans les premiers en le commandant sur le stand.Bien sur, comme toujours, JDH sera prêt à discuter avec vous de vos portefeuilles, et de l'évolution des marchés, recueillir vos avis, cela va de soi.Il reste très peu d'évènements liés à la bourse, à destination d'un public d'actionnaires individuels en France ; il faut donc en profiter!Il y aura aussi Romain Daubry qui dédicacera son livre sur les produits à effet de levier à 16h15 et Thomas Andrieu qui dédicacera le sien sur les cryptomonnaies à 15h15. Des spécialistes que vous pourrez aussi interroger sur ces sujets.Venez donc nombreux vendredi, surtout signalez-vous comme lecteur de Francebourse, et cela nous fera réellement plaisir de vous revoir !Francebourse.com