L'or continue de monter, l'argent explose!

Article du

Ce mois d'avril commence dans la foulée du mois de mars sur l'or et l'argent.Le métal jaune continue de flamber, l'once atteignant un nouveau plus haut historique à près de 2300$, tandis que l'argent qui avait du mal à grimper et qui plafonnait à 26$ l'once vient d'exploser ce plafond en gagnant 4.31% le 2 avril puis 7.389% le 3 avril.Bien qu’on ne puisse jamais savoir ce qui détermine avec exactitude les envolées du cours de l’or, on peut supposer sans trop se tromper qu’il s’agit tout d’abord du durcissement de la guerre en Ukraine, avec des menaces de plus en plus crédibles d’extension du conflit. Cela est particulièrement vrai depuis le durcissement de la position de la France et d’une partie de l’Europe, avec un risque désormais réel d’affrontement sur le sol ukrainien entre des troupes françaises et des troupes russes, deux pays membres du Conseil de Sécurité de l’ONU, ce qui serait une première dans l’histoire. Ensuite, il y a la problématique des taux d’intérêt et de l’inflation. En effet, l’inflation a rebondi aux Etats-Unis en février à 2.5% contre 2.4% en janvier, ce qui réduit la probabilité d’une baisse des taux aussi rapide qu’envisagée de la part de la FED, même si cette dernière continue de prévoir trois baisses en 2024. Des baisses de taux, nécessaires pour redonner du souffle à l’économie, avec une inflation persistante, cela n’est pas bon pour le dollar. Et donc, les liquidités, très abondantes depuis quatre ans (donc depuis les injections exceptionnelles et sans précédent réalisées dans l’économie avec la crise sanitaire), se détournent du dollar et vont vers l’or. Avec des banques centrales à la manœuvre qui ne cessent d’acheter des stocks d’or.Quant à l'argent, bien qu'il ne suive pas toujours l'or, actuellement il le suit et il est possible que l'or devenant très cher, l'argent soit recherché comme "or du pauvre".Rappelons que nous avons recommandé des trackers sur les deux métaux depuis 4 ans, et un suivi complet est fait dans la Quinzaine de Francebourse du 1e avril en vente ici à l'unité : www.francebourse.com #publicationJDHFrancebourse.com