Atos dévoile des intentions encore assez floues, abdiquant sans abdiquer

Aujourd'hui, Atos a présenté son très attendu plan de refinancement.En résumé : Atos est en quête de 600 millions d'euros de liquidités pour financer son activité sur les deux prochaines années et de 300 millions d'euros de nouvelles lignes de crédit renouvelables, ainsi que 300 millions d'euros de lignes de garanties bancaires additionnelles. Atos a précisé, concernant les 600 millions qu'elles pourraient être fournies "sous la forme de dette et/ou de capital par des parties prenantes existantes ou des investisseurs tiers". Atos demande aussi de prolonger de 5 ans des échéances de la dette restante, dont 3,65 milliards d'euros exigibles fin 2025, espérant obtenir un tel accord avant l'été.Atos abdique donc avec l'idée d'une dilution, mais bien plus modeste que dans le cas d'Orpea et Casino et indique entre les lignes, chercher encore d'autres financements.Le titre a baissé mais assez modérément en définitive. En fait, il tient les 2 euros et par rapport à la clôture de vendredi, il gagne quelque 3%.A ce stade, on est loin desAlors qu'en penser et que faire? Questions habituelles que nos lecteurs, légitimement, se posent, tout comme ils font l'inévitable comparaison avec Casino et Orpea.Voici un suivi et un avis :Francebourse.com