Le CAC 40 hésitant, le luxe à la peine

Le CAC 40 se montre très hésitant depuis quelque temps.Après un plus haut à 8254 points, le retour sur les 8000 points et la difficulté de s'en émanciper réellement pourrait être le prélude à des mois de mai et juin plus compliqués d'autant plus que le CAC n'a pas vraiment corrigé depuis sa correction lente de 800 points entre avril et novembre 2023. On notera qu'une correction similaire avait eu lieu en 2022 sur la même période. Allons-nous aller vers une troisième année compliquée d'avril à novembre, date des élections américaines?Cela n'est pas impossible.Une analyse technique du CAC 40 est en ligne :On notera aussi que le luxe qui est une composante très importante de l'indice désormais est aussi à la traine. LVMH voit sa hausse se tarir, quant à Kering, qui vaut 10 fois moins, le titre est grandement à la peine et menace de baisser si le rebond n'arrive pas très vite, comme on peut le voir sur l'analyse technique de ce titre :A suivre de prèsJDHFrancebourse.com