Francebourse publie un dossier exclusif sur les penny-stocks!

Article du

Ca y est, c'est le jour J de la publication de notre dossier sur les penny-stocks!Un penny, c’est un centime. Une penny-stock est donc très logiquement une action dont le cours de bourse s’exprime en centimes.On compte de nombreuses penny-stocks sur la Bourse de Paris, et depuis que notre site existe, nous recommandons, sur nos portefeuilles, des achats réguliers de penny-stocks, que nous n'hésitons pas, d'ailleurs, à recommander de vendre en cas de belle réussite. Car les réussites peuvent arriver vite... Et fort! Une penny-stock est par nature bien plus volatile qu'une action "ordinaire" et donc, aussi bien les hausses que les baisses peuvent être brutales.En 2023, nos lecteurs et abonnés avaient considéré, via un sondage en ligne, que notre meilleure recommandation fut l'achat de Llama Group, un titre acheté à 0.59€ en décembre 2022 et revendu en plusieurs fois, vers les 2€ en février 2023 (ce qui avait permis de ramener le prix de revient à zéro), puis vers 2€ encore en mars 2023 puis enfin sous les 1€ en juin 2023. La plus-value globale moyenne s'étant établie à 130% pour nos abonnés.Quelles sont les penny-stocks à tenter à l'achat aujourd'hui?Un tout nouveau dossier vient d'être publié, aujourd'hui même. Les cours donnés sont ceux au 3 mai à la clôture.Dossier en vente sur notre boutique :Le dossier vous sera envoyé en PDF après votre commande.La publication de ce dossier intervient dans la foulée de la publication du nouveau livre de Jean-David Haddad sur le PENNY-STOCK TRADINGEn vente sur JDH EDITIONS :Le livre vous sera dans ce cas dédicacé!En vente aussi sur Amazon et sur toutes les librairies (attention, le livre vient de paraitre, la disponibilité peut être limitée) :Francebourse.com