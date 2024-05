EMEIS et CGG : deux grosses recoveries, des résultats trimestriels en simultané

Article du

EMEIS (ex Orpea), fait partie, avec Atos et Casino, des plus importantes recoveries de la bourse de Paris depuis 20 ans, depuis Alstom en 2004 en fait.CGG est une recovery moins importante mais fait aussi partie des grosses recoveries actuelles de la bourse de Paris.Lire notre article sur les recoveries :Ce 14 mai, EMEIS et CGG ont annoncé leurs trimestriels, très scrutés sur ces marchés hyper nerveux, où certains investisseurs veulent y croire tandis que d'autres sont septiques.CGG a annoncé un chiffre d'affaires en très nette hausse de 30% à 273M$. L'EBITDA suit et réalise même une très belle percée, à 105M$. Le résultat net reste à peine déficitaire à -3M$.EMEIS a annoncé un taux d'occupation moyen de 85.1% (en hausse de 2.1 points) et un CA en hausse de 11.3% à 1374M€.Un suivi de ces deux titres, suite à nos recommandations et à ces résultats, a été réalisé par nos soins :Francebourse.com