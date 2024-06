Action Casino : hausse de 30% en un mois!

Article du

Après l'effondrement complet du groupe Casino, et son sauvetage avec une profonde restructuration qui a ruiné ceux qui en étaient actionnaires, le titre s'est littéralement effondré en bourse. Alors que Kretinsky et consors sont entrés dans ce qu'on nomme le "Nouveau Casino" par émission de 21.264.367.816 Actions Nouvelles pour un prix de souscription par Action Nouvelle égal à 0,0435 euro, le titre a, dans la foulée, baissé sous les 0.03€.Aujourd'hui, on a le sentiment que le titre a réellement touché un point bas à 0.028€ entre le 16 et le 29 avril. Et depuis, il a entamé un net rebond qui, aujourd'hui le ramène à 0.04€.Il faut noter que la nouvelle entité n'est PAS désendettée, en cela le dossier ressemble à Orpea (Emeis désormais) mais que la dette est censée être supportable.Et, comme Orpea, Casino est en train de vendre ses actifs, ici des fonds de commerce, pour se concentrer sur les enseignes urbaines de proximité.Affaire à suivre.Pour notre part, nous n'avons pas recommandé de revenir sur cette action dans nos lettres ni dans nos mails, mais nous l'avons recommandée en tant que penny-stock dans le dossier "Penny-stocks", alors que le titre était à 0.03€.Francebourse.com