Elections européennes : le choc de la dissolution peut-il ébranler de CAC 40?

Article du

Extrait de la chronique du lundi matin de Jean-David Haddad.



Tout d'abord, je rappelle que nous sommes sur des marchés financiers hyper mondialisés, et ce qui ressort en premier de cette journée électorale c'est que l'Europe reste l'Europe malgré la montée des partis identitaires : au niveau européen, le PPE (dont fait partie la droite classique française) reste largement en tête, donc l'Europe ne sera pas ingouvernable, et c'est cela que les marchés vont regarder en priorité.

Par ailleurs, la semaine dernière la BCE a baissé ses taux directeurs de 0.25 points, soit des taux à 4.25% désormais (refinancement) et 3.75% (dépôts). Même si le cycle de baisse n'est pas vraiment devant nous, il est entamé.



Ces deux nouvelles viennent tempérer celle de la dissolution de l'Assemblée Nationale qui est une nouvelle très franco-française, et on sait que le CAC est influencé par ce qui se passe dans le monde d'abord, en Europe ensuite et en France après seulement.

Cela dit, cette nouvelle n'est pas non plus à mésestimer car elle ouvre la porte d'une ère d'incertitude. Y compris sur la personne à la tête de l'Etat. En effet, j'ai du mal à imaginer une majorité absolue RN dans un mois, et autant de mal à imaginer une coalition entre le pouvoir en place et les pouvoirs d'hier (PS et droite classique) qui serait majoritaire. Ce qui est le plus facilement imaginable, c'est une Assemblée encore plus morcelée qu'aujourd'hui donc un pays qui risque de changer de gouvernement régulièrement, avec possiblement à la clé une présidentielle mais pas à court terme. Une ère d'incertitude politique s'ouvre en France. Mais cela aura-t-il un gros impact sur la bourse? J'en doute. La bourse est en train de consolider, cela va l'aider peut-être à consolider davantage, c'est tout. J'ai recommandé des instruments de protection, ce matin on ne les renforce pas et on ne les vend pas.

Une baisse matinale est possible cependant, et ensuite comme toujours Wall Street sera le guide.



Voilà pour ce sujet qui, je le sais, inquiète nos lecteurs!

