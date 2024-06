JEUDI 27 JUIN : VENEZ A NOTRE EVENEMENT!

vous pourrez rencontrer Jean-David Haddad, mais plusieurs autres spécialistes des marchés financiers comme Nicolas Gallant (journaliste chez Capital) ou James Touati, en vous inscrivant à notre évènement organisé en commun avec JDH EDTIONS et avec l'AFATE. Cela se tient à Paris, dans le 17ème.



Inscriptions ici :

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=187888



Le programme est le suivant :



17 h 15 : Accueil



17 h 30 : Conférence de Jean-David Haddad sur le thème :

Comment investir en Bourse différemment ?

Trois voies à explorer : le haut rendement, l’investissement programmé et les penny-stocks

Sont invités Thomas Andrieu et Alix Bakhos pour la sortie de leurs livres et pour illustrer les propos par leur expertise

La politique s'invitant dans l'actualité, nous termineront par le sujet:

Comment investir en cas de changement de pouvoir ou d'instabilité politique ?





18 h 30 : Moments d’échanges et de rencontres avec les auteurs JDH Éditions, avec en particulier l’intervention de Nicolas Gallant (18h45), journaliste chez Capital et la présentation de son nouveau livre dans la collection “Les essentiels de l’Afate”

C'est sur ce créneau que nous pourrons échanger individuellement



19 h 15 : Conférence de James Touati, Head of SAMT Zurich Chapter, sur

"Les figures harmoniques pour investir en Bourse"

Comme je vous l'ai dit, je vais écouter attentivement car c'est le sujet à la mode d'analyse technique et qui dit à la mode dit qu'à terme ce sera des prophéties auto-réalisatrices...





20 h 00 : Apéritif, dédicaces et échanges

Là encore nous pourrons échanger individuellement



VENEZ NOMBREUX ET DONC INSCRIVEZ-VOUS!

