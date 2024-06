Les taux souverains à nouveau sous pression pour la France

Article du

Les taux souverains de la France sont à nouveau en hausse.Le plus emblématique d'entre eux, celui des OAT à 10 ans, est repassé au dessus du seuil de 3% considéré comme critique.Le plus haut touché en pleine période d'inflation, était à 3.54% en octobre 2023.Ensuite, il y a eu une forte décrue, qui l'a amené à baisser à 2.40% en toute fin d'année 2023. Mais l'année 2024 voit ce taux remonter et s'installer dans un canal haussier.On peut se demander si on est dans un mouvement de correction de la baisse de fin d'année ou si ce taux est vraiment reparti à la hausse.Difficile de répondre pour le moment. Toujours est-il qu'il a fortement rebondi après la dissolution gagnant près de 10% (en passant de 3% à près de 3.3%) mais il semble plutot refluer actuellement...Ce taux est particulièrement impactant par rapport au cout des crédits. D'où la baisse des titres de sociétés endettées.Explications et implications plus détaillées :