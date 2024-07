Un 1er juillet haussier sur la bourse de Paris après un mois de juin calamiteux

Article du

Cette première journée du 2e semestre aura été une belle journée de rebond sur la bourse de Paris, après que le mois de juin ait effacé tous les gains réalisés sur les 5 premiers mois de l'année, et cela depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale qui avait suivi les élections européennes, et son résultat catastrophique pour l'actuelle majorité.Finalement, en cette séance du lundi 1er juillet, le CAC 40 a repris 1.09% seulement, après avoir gagné plus de 2% en séance ce matin.Le CAC dessine un chandelier noir (ou rouge comme vous voulez) qui montre que le marché est loin d'avoir enterré l'incertitude actuelle même si, je le rappelle, il est soulagé de l'éloignement de la perspective de voir Mélenchon comme chef de gouvernement.On est encore loin d'avoir gommé toutes les incertitudes, mais on a observé de très beaux rebonds ce jour (certaines valeurs que nous avons en portefeuille gagnent 15%! Plusieurs gagnent 4 à 6%).Concernant les valeurs que NOUS SUIVONS, voici les plus beaux rebonds du jour et notre suivi éclair sur ces valeurs (faut-il renforcer? acheter pour les retardataires? ou profiter pour vendre?), ainsi que des commentaires et analyses que cette hausse inspire :Francebourse.com