La bourse et la politique, ce n'est pas fini !

Article du

L'épisode politique n'est pas terminé!Le résultat de ces législatives donne en effet un pays ingouvernable. Les résultats définitifs donnent 182 sièges à la gauche dont 75 pour LFI, 163 sièges aux macronistes, 143 au RN, 68 à la droite classique, et le reste en divers. Certes, la gauche a une majorité très relative, mais avec laquelle il ne sera pas possible de gouverner durablement, car il manque 106 sièges pour cela, ce qui est énorme.Donc, maintenant :-soit le pouvoir macroniste tente de former un gouvernement d'union mais ce sera très très compliqué car on voit mal le PS et la droite s'allier sur un programme commun-soit il y aura un gouvernement de gauche mais qui ne tiendra pas longtemps, du moins pas s'il veut appliquer le programme annoncé-soit il y aura un gouvernement technique en attendant...Il est d'ailleurs possible qu'il y ait un gouvernement de gauche, et quand il tombera, un gouvernement technique pour attendre un an de plus, sans grande réforme du coup.Un pays immobilisé pendant un an, c'est donc possible.En attendant, le gouvernement actuel sera probablement maintenu pendant les JO, et ensuite ce sera l'été. Donc, le rendez-vous peut très bien être reporté à la rentrée.La configuration qui est sortie des urnes est conforme à celle qu'on pouvait attendre, à une nuance (importante) près : le RN est 3ème et la gauche est en tête. Tout laissait penser l'inverse.Comme je m'y suis engagé, je n'entrerai pas dans les commentaires "engagés" et je reste dans des commentaires factuels.Alors, concernant la bourse, déjà le risque du RN étant écarté, cela sera apprécié par les marchés obligataires et par l'Allemagne qui, ne l'oublions pas, est notre principal soutien financier en Europe. Le risque d'émeutes et de grèves est aussi largement réduit, ce qui est positif pour les marchés.Quant au risque de voir appliqué le programme de gauche, il est très faible, voire nul. En tous cas il est nul pour ce qui est de l'intégralité de ce programme. Et ne vous inquiétez pas par rapport à Mélenchon qui dit qu'il y aura un gouvernement qui agira par décrets. Les décrets, les ordonnances et la plupart de ces textes doivent être signés par le Président et ensuite ratifiés par le Parlement. Donc, non, on ne va pas avoir un impôt sur le revenu à 70% pour les riches qui sera signé par Mélenchon et appliqué comme ça. Evidemment, les marchés intègreront rapidement tout cela, tout comme ils vont intégrer l'incertitude politique et la probable instabilité relative.Au moment où je vous écris ces lignes, les futures CAC 40 sont stables.Le marché va peut-être réagir aujourd'hui, demain... Mais il va très vite passer à autre chose, d'autant que cette semaine il y aura un discours du président de la FED qui est important. Et comme je l'ai dit la semaine passée, les résultats des entreprises vont arriver pour le premier semestre avec désormais des guidances plus fiables pour 2024.En fait, comme je l'ai indiqué, le point d'équilibre du CAC est passé de 8000 à 7500, intégrant le facteur politique. Maintenant, le marché va progressivement se remettre à suivre Wall Street et avoir sa propre logique.Nous avons pris de nouvelles protections plus "soft" vendredi. Nous referons un point aujourd'hui et tant que ce sera nécessaire.Sur ce je vous souhaite une bonne semaine!JDHFrancebourse.comInscriptions gratuites pour recevoir nos mails :