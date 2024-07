La crise electorale est finie, la crise politique commence!

Article du

La crise électorale est finie, les élections étant désormais terminées, et l'Assemblée nationale étant élue pour une année.Après la défaite du camp présidentiel, qui réduit son groupe parlementaire d'une bonne centaine de députés, le Premier ministre Gabriel Attal a remis ce matin sa lettre de démission au Président de la République, mais le président lui a demandé de rester à la tête du gouvernement "pour le moment". Pendant ce temps, la gauche arrivée en tête via son union, se cherche le nom d'un premier ministre afin de le proposer à l'Elysée. Même s'il lui manque une centaine de députés pour avoir la majorité absolue qui lui permettrait de gouverner. Le camp présidentiel semble rechercher de son côté des alliances pour pouvoir former un gouvernement.La crise politique est donc ouverte même si la crise électorale est terminée à présent.Le marché acquiesce.La bourse de Paris est globalement stable depuis ce matin. Le CAC 40, à 16h, gagne 0.15% dans des volumes d'échange très faibles. A noter la hausse de TF1 et M6, qui étaient des valeurs "anti RN" en raison de la volonté de ce parti de privatiser le service public audiovisuel. Le marché a bien compris que le futur gouvernement serait borné par un défaut de majorité, quel qu'il soit, et que peu de réformes pourraient être passées durant l'année à venir. Un status quo duquel les investisseurs semblent s'accommoder.Jean-David HaddadFrancebourse.comInscriptions gratuites sur Francebourse :