CAC 40 : Forte baisse ce jeudi sur la bourse de Paris. Quand sera le rebond?

On a frôlé le jeudi noir en ce 25 juillet 2024! L'indice CAC 40 a ouvert dès ce matin un gap baissier et a dégringolé jusqu'à atteindre un plus bas à 7341 points en séance, pour finir au-dessus des 7400 points, à 7427 points, ne perdant en définitive que 1.15%.Depuis le 1er janvier, le CAC 40 perd 1.54%. Décidément, l'année 2024 qui était bien partie, menace désormais de ne pas être une année de hausse sur le CAC 40.Déjà elle n'est que la suite d'un mouvement qui a déjà fait perdre près de 1000 points au CAC depuis ses plus hauts.Evidemment il y a l'incertitude politique française avec ce bras de fer, désormais institutionnel, entre le Président et la gauche. Bras de fer qui prend l'opinion publique à témoin.Mais il serait abusif et inexact de considérer que c'est ce climat qui explique ce décrochage. En effet, le Nasdaq a perdu 3% hier en raison de déceptions sur Tesla et sur Alphabet. Plus des interrogations sur l'IA que le marché ne cesse d'acheter depuis des mois.De plus les marchés asiatiques ont aussi accusé le coup après une baisse surprise de taux de la banque centrale chinoise, qui montre que la Chine a des doutes sur son économie. Aussi la question qui est esquivée depuis un certain temps, revient : "la crise qui a été partiellement évitée depuis 3 ans, n'est-elle pas en train d'arriver?"Enfin, Kamala Harris inquiète les marchés plus qu'elle ne les rassure car finalement les américains ne la connaissent pas vraiment, elle a été parmi les vice-présidents, celle qui a été le moins exposée et le moins impliquée. Quoique... quand on voit l'état du président Biden, on peut penser qu'elle est aux commandes discrètement depuis quelques mois.Voilà l'ensemble des raisons qui font baisser le marché.On remarque par ailleurs que le marché se remet à voir le verre à moitié vide. On est loin de ce qu'on a connu à certaines périodes, mais il ne voit plus le verre à moitié plein. On le voit sur M6 qui baisse encore aujourd'hui alors qu'il y a des choses très encourageantes à voir dans les résultats d'hier. On le voit sur Stellantis qui perd près de 9% aujourd'hui après les résultats, ou encore sur Total qui a annoncé une hausse de son dividende, de ses rachats d'actions mais qui baisse car le marché ne voit que le résultat net, ce qui est caractéristique de marchés pessimistes.Jusqu'où ce vent de pessimisme peut-il aller?Les 7000 points sur le CAC sont la réponse, car, comme vous le verrez dans l'analyse graphique, cela correspond au support de long terme, du canal post covid.Analyse graphique du CAC 40 :