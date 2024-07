Action X-FAB en hausse malgré une baisse des previsions

Article du

Le fabricant belge de semi conducteurs X-FAB a annoncé ce matin des résultats semestriels bien en-dessous de nos attentes et donc décevants.Pourtant le titre gagne 5%... Mais il faut dire qu'il avait tellement baissé!X-FAB revoit ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, de 900 -970 millions de dollars à 860-880 millions de dollars.On notera que quand il s'agit des semi-conducteurs, on parle en dollars.Soit, avec un taux de change à 1.08, une fourchette de 796/814M€. Moins qu'en 2023 où il était de 819M€.2024 sera donc la première année de décroissance sur cette société qui a toujours réalisé de la croissance et que nous avons recommandée pour cette raison en octobre dernier. le cap du milliard, qui se rapprochait, a donc tendance à s'éloigner.Est-ce un trou d'air passager ou bien la fin d'une époque?Et comment l'entreprise va résister à ce trou d'air?Voici les questions à se poser quand on est déçus.Il ne s'agit pas de vendre bêtement, mais si on vend il faut que ce soit motivé. Inversement, il faut autant de motivation pour renforcer.Conserver, vendre ou renforcer?