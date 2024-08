Fort rebond du VIX sur les bourses mondiales, traduisant une peur certaine

Article du

Il flotte un parfum de flashkrach sur les bourses mondiales, et tout particulièrement sur la Bourse de Paris dont l'indice, le CAC 40, a testé son support oblique de long terme vers les 7020 points ce matin.

Le CAC a perdu plus de 1200 points depuis son sommet historique soit quasiment 15% de baisse.

La première partie de cette baisse était liée à la situation politique française; elle a créé d'emblée une prime de risque de 500 points plaçant le CAC sur un point d'équilibre de 7500 points au lieu de 8000 points. La deuxième partie de cette baisse est liée à un contexte beaucoup plus mondial, avec, depuis quelques jours, des craintes de récession aux Etats-Unis en raison de la politique jugée trop dure de la FED. Elle est amplifiée ce jour par la situation au Proche-Orient, avec un risque d'embrasement, même si ce dernier se calme aujourd'hui suite aux déclarations de l'Iran qui indique "refuser l'escalade".

Le VIX, indice dit de la peur, qui reflète l'incertitude, le sentiment de crainte, est en forte hausse. Il n'a pas été aussi élevé depuis près de deux ans. On voit qu'il était resté très bas au moment de l'épisode politique français, car le VIX reflète la crainte au niveau international et non au niveau d'un pays.

Le graphique montre qu'il est sur une résistance de long terme, résistance d'un canal baissier. Alors que son support horizontal est bien loin désormais...



Francebourse.com

Bourse, Finance

Publications précédentes