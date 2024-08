Action Solocal : des premiers pas rassurants

Article du

Alors que l'entreprise Solocal, ex-Pages Jaunes, vient d'être reprise par le talentueux Maurice Levy, qui a plus de 50 ans de carrière de management au plus haut niveau derrière lui, le titre fait des premiers pas plutôt encourageants après l'augmentation de capital, qui permet une réduction massive de la dette et un changement total des perspectives.

Maurice Lévy vise une stabilisation du CA en 2025 (ce dernier étant en baisse depuis des années), et une croissance en 2026 puis 2027 pour aller chercher les 450 à 500M€ à cette échéance, cela avec une marge EBITDA 20 à 25% contre 15% actuellement.

Un milieu de fourchette de l'EBITDA (22.5%) et un milieu de fourchette du CA (475M€) donnerait un EBITDA de 106M€ en 2027. A comparer avec une capitalisation de 113M€ au cours actuel de 0.0034€ et une valeur d'entreprise difficile à estimer mais probablement autour de 150M€.

Le marché acquiesce avec une hausse de 9% du titre hier. Tandis que le nouveau PDG vient de prendre ses fonctions.



Une entreprise à suivre. Après un passé horrible pour les actionnaires desquels nos abonnés ne furent pas!



