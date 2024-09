Une séance de rentrée plutôt morne , par JDH

Article du

Comme je vous l'ai dit ce matin, cette séance de rentrée c'est un peu comme celle du 1er janvier; à savoir une séance qui permet de prendre la mesure de l'état d'esprit ambiant.Que constate-t-on donc?-Que la désaffection des small caps ne s'amenuise pas avec un CAC PME 150 qui ne bouge pas et ne rattrape pas ses quelque 11% de perte depuis le 1e janvier. Patience, tout cela est affaire de cycles, actuellement le marché n'y est pas sur les PME mais cela reviendra. N'oublions pas que sur le très long terme elles surperforment largement les indices.-Que la défiance vis-à-vis des recoveries ne s'améliore pas, au contraire. Je suis interpellé par la baisse d'EMEIS (ex Orpéa) alors qu'il n'y a aucune mauvaise nouvelle. La seule nouvelle est la nomination d'un nouveau DAF venant de Suez. Cela m'interroge franchement sur notre stratégie par rapport aux recoveries. Car il faut bien se rendre compte que plus leur cours de bourse est bas moins évidente sera la revovery. Pas de décision intempestive mais il faut observer un plus grand échantillon. Ce que je vais faire.-Que le marché dans son ensemble a été hésitant avec une belle remontada du CAC 40 sur les dernières heures, après avoir bien baissé dans la matinée.On notera la hausse du titre ICADE (+5.25%) : un titre que nous avons abandonné en début d'année après une détention peu glorieuse.Une analyse technique est en ligne :Celle-ci est de nature à nous interroger sur un retour sur la valeur.Vous aurez la réponse ce soir, je vais revoir le dossier.Enfin on notera que nous "trouvailles" du mois d'aout (dont une valeur du CAC) se portent plutôt bien même s'il n'y pas d'étincelles.Globalement, une séance plutôt morne avec une volume d'échange morne aussi (1.75 milliard sur le CAC 40) qui ne tranche pas avec les volumes du mois d'aout.C'est une séance de rentrée, qui à ce stade, ne fait que prolonger le mois d'aout. La vraie rentrée semble donc pas pour aujourd'hui!JDHFrancebourse.com