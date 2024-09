Michel Barnier : Impact sur la bourse de Paris

Article du

Cela fait quelques jours, et en tous cas depuis le début de la semaine, que le marché corrige. Rien de dramatique, mais une baisse qui est somme toute logique après le petit rallye des 3 dernières semaines d'aout (près de 10% de hausse je le rappelle).Le CAC 40 repart-il à la baisse ou bien corrige-t-il sainement pour repartir de l'avant? Telle est la question.Je ne peux pas y répondre là, de suite, ce soir. Les 7440 constituent un support de Fibonnacci : 38.2% de retracement du mouvement haussier du mois d'aout. On peut descendre à 50% soit 7360, au maximum 61.8% soit 7280. Si on descend plus bas de toutes façons, le CAC réintègrerait son canal baissier qu'il a quitté donc ce serait mauvais.La politique pourrait être un prétexte de rebond, mais elle ne l'a pas été. En effet, Michel Barnier est typiquement quelqu'un de bien vu des marchés financiers : de droite, assez libéral sans excès, pro-européen, expérimenté.Le marché n'a pas rebondi à la nouvelle qui est tombée en début d'après-midi. Il a gagné 50 points en peu de temps mais a tout reperdu ensuite.Par contre, et c'est intéressant de le noter : on a observé, après la nouvelle, une hausse continue de titres sur lesquels nous sommes positionnés comme Elior ou Teleperformance. Pourquoi? Car ces sociétés utilisent beaucoup de main d'oeuvre, et que le marché redoutait encore qu'il y ait un programme de gauche qui soit mis en place avec hausse généralisée des salaires et surtout des charges sociales. Il n'en sera globalement rien, et je dis globalement car nous n'échapperons pas à une hausse du SMIC c'est évident, mais pas à 1600€ et pas avec une explosion des charges sociales. Donc, ces sociétés qui emploient, de plus, beaucoup de main d'oeuvre peu qualifiée et donc proche du SMIC, devraient pouvoir souffler!Elles et aussi nombre de PME qui sont aussi très sensibles à une hausse des charges sociales.Voilà donc l'analyse qu'on peut en faire avec discernement!Je vous souhaite une bonne soirée et pour vous abonner à nos lettres ou notre formule Mailexpert, et donc mes analyses c'est ici :JDHFrancebourse.com