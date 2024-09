Action Haffner Energy en ebullition

Dans le marché morose que nous connaissons depuis le début du mois de septembre, auquel la séance du jour n'a pas dérogé, on distinguera le titre Haffner Energy qui lui se détache du lot!

L'action Haffner Energy gagne 25% en ce mardi 10 septembre, et elle gagne 67% sur les 5 dernières séances glissantes, ainsi que 215% sur les 6 derniers mois!

Cela tombe bien pour nos lecteurs assidus, puisque cette action était recommandé, à titre spéculatif, il va de soi, dans notre dossier sur les Penny-Stocks paru au printemps. Le titre Haffner était alors sous les 0.50€.

Un peu plus tard, le titre est entré dans le portefeuille CROISSANCE de la Quinzaine de Francebourse.



Le titre décolle très fortement depuis le début de l'été en raison de rumeurs et de spéculations sur une augmentation de capital avec un partenaire de qualité, qui permettrait à Haffner de mettre en oeuvre son "pipe" que le groupe estime à plus d'un milliard.

Rappelons qu'Haffner Energy réalise toujours zéro chiffre d'affaires mais vise 165M€ au 31 mars 2027...



