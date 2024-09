Or : nouveau record historique a plus de 2500 dollars par once

Ce sont de nouveaux plus hauts historiques pour l'once d'or. Le métal jaune s'est en effet une fois de plus envolé cette semaine, finissant à 2580 dollars l'once, après un plus haut à 2586 dollars. Jamais de l'histoire, ces niveaux n'avaient été atteints. Déjà, le 16 août, le cours de l’or avait progressé de 2,13 % en une journée pour atteindre 2 508,01 dollars. Puis cela s'est calmé, une brève et légère correction s'était mise en place qui a pris fin cette semaine avec une nouvelle envolée.

Les raisons habituelles peuvent être bien sur évoquées pour expliquer cette flambée, à savoir les risques géopolitiques, l'incertitude politique aux Etats-Unis, la montée des mouvements populistes partout en occident, ou encore la demande des pays émergents. Mais la tendance de fond est plus à rechercher dans les achats massifs de stocks d'or de la part des banques centrales de Chine, de Turquie ou encore d'Afrique, dans le but de se constituer des réserves (en cas de guerre qui verrait les monnaies s'effondrer) et de s'émanciper du dollar.



A quand les 3000 dollars? Peut-être plus vite qu'on ne le pense!

Depuis le 1e janvier la hausse est de 25%.

A noter que le cours de l'once étant exprimé en dollar, le relative faiblesse de ce dernier fait que pour nous, européens, l'effet de hausse est moins important qu'il n'y apparait.



Jean-David Haddad

Francebourse.com







