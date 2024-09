Bourse de Paris : le chaud et le froid

Article du

C'est un vent chaud puis froid qui, en cette fin de semaine vient de souffler sur la Bourse de Paris.

Hier le CAC 40 a gagné 2.29% pour perdre 1.51% ce vendredi 20 septembre.

Le CAC 40 ramène son score depuis le 1er janvier à -0.49%.



Cette hausse de la bourse de Paris, hier, était due à une baisse de 0.5 point des taux de la FED, baisse plus importante que ce qu'attendait le consensus.

Cette baisse marque de début d'une politique monétaire plus accommodante. Cela dit ce n'est pas cela qui sortira l'économie mondiale de la situation très critique, sur une ligne de crête, où elle se trouve. Après une inflation sans croissance et donc des taux qui ont grimpé, le risque de récession est maximal. D'ailleurs il est possible que des payx clés (USA, Allemagne, Japon, France etc) annoncent un PIB trimestriel en baisse. Mais justement, les banques centrales se sont bien armées avec leurs taux élevés, c'est cette partie du verre à moitié plein qu'il faut regarder. Et puis au bout du chemin il y aura le QE qui n'est pas à exclure même si nous en sommes loin.



Hier, ce sont donc logiquement les titres des entreprises endettées ou subissant la conjoncture des taux élevés qui décollent le mieux. Mais aujourd'hui, douche froide et retour justement à une certaine réalité avec le profit warning de Mercedes qui a particulièrement affecté le marché dans son ensemble, Mercedes étant une entreprise phare de la construction automobile en Europe.



JDH

Francebourse.com

Bourse, Finance

Publications précédentes