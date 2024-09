Opmobility, X-Fab, Beneteau : trio gagnant sur la bourse de Paris.

Article du

Ce jeudi, le CAC 40 a fait une très belle remontée inattendue, gagnant 2.33%.Plusieurs phénomènes à l'oeuvre simultanément sur lesquels nous reviendrons dans la chronique de lundi matin, après avoir pu observer la séance de ce vendredi.Mais le plus intéressant n'est pas là. Il est dans les hausses très marquées de nombre de nos valeurs qui nous plombaient le moral depuis des mois, malgré leur qualité et leur sous-valorisation : Beneteau, XFab, Opmobility, etc. Et on ne parle pas de hausses de 3% mais de plus de 10%. Cela dit, quelques valeurs ne décollent pas et continuent de désinterésser le marché.Je ne veux pas me prononcer sur une séance. Voyons celle de ce vendredi déjà.Mais ce que je dis c'est qu'il va falloir écouter le marché dans cette période où les investisseurs sont enfin de retour, même si ce retour est timide avec 5 milliards échangés sur le CAC 40 (c'est mieux que les 3 milliards quotidiens qui précédaient).Ecouter le marché cela signifie de voir ce qui va monter et ce qui ne va toujours pas monter. Si des Beneteau, XFab, Mersen, Opmobility font un tel retour en force, et pas d'autres c'est que le marché se remet à voir les titres décotés mais pas tous; et que certains continuent d'être rejetés. Il faudra donc à un moment délaisser ceux qui continuent d'être rejetés. Car si des dynamiques haussières sont enclenchées sur certains titres et pas d'autres, il est évident que lorsque le marché corrigera, ces "autres" qui baissent encore (malgré la bonne ambiance) ne vont pas monter!Des arbitrages se préparent et peut-être aussi des prises de bénéfices. Un titre comme Elior sur lequel nous gagnons 40% en moins de 3 mois, a-t-il du potentiel alors qu'il a stagné hier dans cette bonne humeur?Ce sont des questions que je me pose, et les années m'ont appris à savoir attendre quelques séances pour y voir clair plutôt que de me précipiter.Donc, observons la séance de ce vendredi et commençons à réfléchir aux arbitrages à venir tandis que de nouvelles valeurs (inédites pour nous) ont été recommandées cette semaine :JDHFrancebourse.com