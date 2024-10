Article du

Tandis que le marché français est en panne, le marché américain ne l'est pas. Et les élections puis le rallye de fin d'année ne devraient pas le pousser vers la panne!Il va falloir diversifier nos sources d'inspiration pour trouver de nouvelles valeurs!J'avoue que j'arrive à appréhender une partie du marché américain, mais mon "logiciel mental" ne me permet pas de tout appréhender du mode de pensée des investisseurs américains.J'ai donc confié à Mathieu Mucherie, qui a été chef économiste dans plusieurs groupes bancaires, qui a vécu aux USA, est spécialisé sur le marché américain, la rédaction d'un tout nouveau dossier sur les valeurs américaines. Dont j'ai rédigé la préface.Ce dossier intitulé "10 belles valeurs américaines, misez sur le rêve américain!" est en vente dès ce matin sur Francebourse!Il présente 10 belles valeurs américaines, avec des recommandations d'achat et même de vente très claires. Le lecteur y trouvera des "classiques" de ce qu'on nomme les GAFAM mais aussi des "pépites" qui pourraient pour certaines être les GAFAM de demain, et même des valeurs de fond de portefeuille, qui sont plus appréhendables avec nos "logiciels mentaux".Mathieu Mucherie a une grande expérience des marchés, en particulier américains, qu'il connait parfaitement. Un dossier unique, une exclusivité Francebourse!En vente ici : www.francebourse.com #libraryComme toujours il vous sera livré dans votre boite mail après votre achat.Mathieu a écrit quelques articles récemment que vous avez pu lire sur Francebourse comme celui-ci :Il vous suffira par ailleurs de taper son nom sur Google pour voir ses très nombreuses références. C'est un vrai connaisseur qui travaille sur le fondamental exclusivement.Ce dossier est une belle source de diversification de vos inspirations et de vos portefeuilles!Jean-David HaddadRédacteur en chef