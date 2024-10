Sur le bourse de Paris, tout ce qui roule est honni!

Article du

Les écolos étatistes qui veulent tout interdire n’ont pas pris le pouvoir sur les marchés boursiers. Pourtant, le marché se met à avoir une phobie de tout ce qui roule.Le secteur automobile était pourtant bien parti en 2024 avec par exemple Stellantis à plus de 27€ en mars.Depuis, ce n’est pas juste Stellantis qui est honni, à moins de 12€ désormais… Sans split s’il vous plait.C’est tout ce qui roule, jusqu’à Trigano, le roi du camping-car, malgré de très bons résultats et un PER très faible.C’est aussi ce qui fournit le monde qui roule : équipementiers, sociétés d’ingénierie et même sociétés de semi-conducteurs ayant des débouchés dans l’automobile. Ainsi s’expliquent les contre-performances boursières de sociétés comme Opmobility ou X-Fab (qui ne fournit pas seulement l’automobile, soit dit en passant).Le secteur automobile traverse une crise existentielle qui n’a rien de nouveau. Cela fait des années que ça dure. Mais il y a des cycles. Et nous approchons probablement d’un point bas de ce cycle.A suivre.Lire nos analyses techniques sur Michelin (la seule valeur épargnée par le mouvement jusque là) et Stellantis :Francebourse.com