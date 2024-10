Un vendredi bien vert pour nos lecteurs!

Article du

Ce vendredi aura été une superbe journée pour nos lecteurs et abonnés!Explosion d'Ubi Soft et de Elis, en tête du palmarès SRD, des valeurs qui ont été récemment recommandées à l'achat.Suivis ici :Au-delà de ces deux remontées spectaculaires, nous alignons en portefeuille 5 des 10 plus fortes hausses du SBF120 soit 50% de ces hausses!Vue notre approche basée sur la qualité intrinsèque des entreprises, alors que le marché boudait les entreprises aux bons fondamentaux, se basant beaucoup plus sur des raisonnements sectoriels, serait-il enfin en train de reconsidérer ses façons de faire?A suivre bien entenduFrancebourse.com