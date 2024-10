Opmobility : le regard du Loup de Zurich

S'il est un titre que nos lecteurs connaissent bien c'est Opmobility. Sa recommandation depuis le mois de juin par JDH n'est plus un secret.

Devant les atermoiements du marché face à ce titre, nous avons demandé d'avoir le regard affuté du Loup de Zurich, à savoir le désormais célèbre spécialiste suisse James D. Touati.

Voici donc son analyse, basée sur les fondamentaux et sa grande spécialité, les harmoniques. En exclusivité pour les lecteurs de Francebourse!



OPMOBILITY : Les requins sont de sortie ?!



Chers investisseurs, laissez-moi vous conter l'épopée d'OPmobility, ce phénix renaissant des cendres de Plastic Omnium !

Situation actuelle: Imaginez un peu une action à 8,34 €, en chute libre de 31% depuis le début de l'année, et qui a fait un plus haut historique (ATH) à 42.21 euros.

On pourrait croire à un désastre, n'est-ce pas ?

Mais détrompez-vous, car sous ces chiffres se cache une pépite en devenir !

Avec sa capitalisation boursière de 1,21 milliard d'euros, OPmobility n'est pas un poids plume. Et que dire de ce dividende juteux de 0,39 € par action ?

Un rendement de 4,17%, mes amis ! De quoi faire saliver plus d'un investisseur en ces temps incertains.



Mais attendez, ce n'est pas tout ! Un PER de 7,54 pour 2023, c'est comme trouver une Rolex dans une brocante.

Et cette croissance du chiffre d'affaires de 2,3% au premier semestre 2024 ?



Point de vue technique :



Détection de deux figures technique : un "triangle symétrique" et figure harmonique "SHARK" (voir graphique)



A moyen terme, À la hausse et selon les figures harmoniques "SHARK" et la divergence avec le ROC ( Rate Of Change= taux de variation) , l'action OPMOBILITY peut rebondir sur les objectifs indiqués sur le graphique : 11.59 et 13.27 pour commencer et ensuite 19.75, 22.42, et enfin 35.48

A la baisse , un retour sur les 8.02, puis 6.71 restent possible si le triangle symétrique casse à la baisse.

Surveiller vos niveaux Fibonacci et Ichimoku , ainsi que vos moyennes mobiles 50 et 200.



Perspectives

Les analystes, ces oracles des temps modernes, prédisent monts et merveilles pour OPmobility.

Une croissance des bénéfices de 20,3% par an sur les 3 prochaines années ? On se croirait dans un conte de fées !

Et ce n'est pas fini : le chiffre d'affaires qui progresse de 4,2% par an en moyenne, le bénéfice par action en hausse de 16,5% par an, un ROE prévu à 12% d'ici 3 ans...



Mais le clou du spectacle, c'est cet objectif de cours moyen à 12,48 €. Un potentiel de hausse de 55,45% ! De quoi faire pâlir d'envie les plus grands spéculateurs de Wall Street.



Conclusion :



Alors oui, le contexte est incertain, l'inflation rode et l'économie tousse. Mais OPmobility a plus d'un tour dans son sac : une présence forte aux États-Unis, un regain d'intérêt pour les moteurs thermiques et hybrides, et des perspectives alléchantes dans l'électrique.

Je concluerais en disant que OPmobility est comme une belle endormie qui n'attend que le baiser du "prince charmant investisseur" pour se réveiller.

Alors, êtes-vous prêt à jouer les princes charmants ?



Restez prudent sur les marchés boursiers!

"PAKA PAKA !"

James D.Touati 🐺🇨🇭



Graphique Tradingview : Le-Loup-de-Zurich



