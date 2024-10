Total Energies decroche sur la bourse de Paris et entraine le CAC 40

Article du

En cette matinée du mardi 15 octobre, le CAC 40 perd 0.8% sur la bourse de Paris et revient une fois de plus autour des 7500 points, son point d'équilibre actuel qui, rappelons-le, ne se situe que 10% au dessus de son sommet de septembre de l'an 2000, il y a 24 ans!Le CAC 40 est à 0% depuis le 1er janvier.A l'origine de la baisse de ce jour, le décrochage de Total Energies qui perd plus de 4% après un véritable profit warning.En effet, le géant pétrolier français, qui pèse lourd dans l'indice CAC 40, a annoncé que sa marge de raffinage a été divisée par 3 pour s'établir à 15,4 dollars par tonne au troisième trimestre 2024, contre 44,9 dollars au deuxième trimestre.Cela aura un impact sur les résultats, et c'est donc ce que sanctionne le marché.