X-FAB : le regard du loup de Zurich

X-FAB : un diamant brut dans la tourmente

Chers investisseurs, plongeons dans l'épopée boursière de X-FAB Silicon, ce joyau méconnu du marché Euronext Paris !X-FAB a vu son cours dégringoler à 5,165 euros, une chute vertigineuse de près de 50% depuis le début de l'année !Mais ne vous y trompez pas, car derrière cette apparente débâcle se cache peut-être une opportunité rare.Avec une capitalisation boursière oscillant entre 660 et 740 millions d'euros, X-FAB traverse une période difficile.Cependant, son PER 2024 estimé à 8 pourrait signaler une valorisation potentiellement alléchante.Les objectifs sont indiqués sur le graphique.XFAB 20241020.pngVoir Graphique Tradingview by Le-Loup-de-ZurichToutefois les augures semblent favorables, car les "oracles du marché" - pardon, les analystes - brandissent fièrement leur recommandation d'achat, avec un objectif de cours à 7,35 euros, ce qui représenterait un potentiel de hausse de 42%, de quoi attiser l'intérêt des investisseurs les plus exigeants !La croissance des bénéfices, telle une potion magique, promet de gonfler les chiffres de 10% par an.Quant au chiffre d'affaires, il devrait s'envoler de 8,4% annuellement, surpassant ses pairs français telle une fusée dépassant de vieux coucous.Le revers de la médaille : prudence de miseLe monde des semi-conducteurs est aussi capricieux qu'une diva d'opéra. Les résultats récents, tels des nuages menaçants, assombrissent le tableau avec des revenus et des marges en berne.Cependant, à long terme, X-FAB pourrait bénéficier de la demande croissante en semi-conducteurs, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie.Restez vigilants, car dans ce secteur, les cycles peuvent être imprévisibles.Restez prudent sur les marchés boursiers!"PAKA PAKA !"James D.TouatiLiens de l'auteur:Tradingview:https://t.co/AKuTVGyeMSTelegram :https://t.co/ORCWCHrUfLYoutube : www.youtube.com @TheWolfOfZurichLinkedin:https://t.co/7xnAW6R0tRFrancebourse.com