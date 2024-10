Action Opmobility : surnom Opsolidity

Article du

L'action Opmobility se distingue ce jour sur la bourse de Paris, gagnant 6% à une heure de la cloture et après avoir gagné jusqu'à 10% ce matin.Cette société parvient à résister formidablement à la pression sur les marges et sur les volumes qui touche le secteur des équipementiers automobiles.L'analyse faite il y a deux semaines par "Le loup de Zurich" allait dans notre sens :Et bien que notre approche graphique soit différente, notre analyse technique du jour montre aussi clairement un retournement à la hausse :Notre analyse fondamentale met en avant la solidité de l'entreprise :Malgré une progression constante du chiffre d'affaires et des résultats de semestre en semestre, le titre perd 21% depuis le 1e janvier 2024.On pourra maigrement se consoler en comparant à Valeo qui perd 32%... ou à Forvia qui perd 57%!Un email a été envoyé à nos lecteurs et abonnés :Et il est fait allusion à Opmobility dans la vidéo de JDH pour le début de semaine sur notre chaine :Francebourse.com