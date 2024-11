Une semaine instable sur la bourse de Paris

Article du

Quelle semaine!Après que le CAC ait craint une incertitude durable sur la présidence des Etats-Unis (la faute aux médias main stream et instituts de sondage qui martelaient cela depuis des semaines), après une séance qui est allée dans tous les sens suite à la victoire de Trump (mais dans un seul sens aux USA), le marché parisien semblait s'être remis jeudi sur des rails... Mais déjà il a redéraillé vendredi... Surtout pour les sociétés françaises positionnées fortement en Chine. Car le sujet n'a plus été les USA mais la Chine.Les investisseurs ont été déçus que la Chine ne se lance pas dans de la relance budgétaire pour soutenir son économie. Du coup, la baisse des taux de la FED (de 25 points de base, annoncée jeudi soir), est restée inaperçue.Dans un marché qui a beaucoup gesticulé cette semaine nous n'avons pas touché à nos positions. La semaine prochaine, il y aura probablement plus de mouvement sur nos positions!Ma vidéo de fin de semaine où je mentionne tout ça de manière plus complète est en ligne :Partagez ces vidéos, et inscrivez-vous sur la chaine Youtube. Je vous ferai un retour la semaine prochaine, puisque cela fera un mois du lancement. De nouvelles rubriques sont à l'étude.Je vous souhaite un bon week-end et n'oubliez pas que la bourse est ouverte lundi!JDH