Francebourse TV : notre chaine youtube un mois apres le lancement

Voilà un mois jour pour jour que nous avons lancé notre chaine Youtube Francebourse TV (qui était dans les cartons depuis un certain temps).Ce qu'on peut dire c'est que le succès est au rendez-vous, avec au bout de ce premier mois :-321 abonnés-24 vidéos publiées-4600 vues en tout-117 heures de visionnage soit une moyenne de près de 5h par vidéo publiée (la durée moyenne d'une vidéo étant de 3 minutes).Selon plusieurs sites, le nombre de "likes" pour une chaine Youtube doit être compris entre 2 et 6% des vues si la chaine plait.Nous avons pour notre part 252 likes pour 4600 vues soit un taux de 5.5% ce qui nous place dans une bonne moyenne.Nous remercions nos followers mais aussi nos spectateurs occasionnels.Actuellement, la chaine est structurée autour de 3 play-lists :-Flash Info Bourse avec de courtes vidéos de notre rédacteur en chef Jean-David Haddad qui commente, graphiques à l'appui, en incrustations dans la vidéo, la séance du jour. Cela a lieu 3 fois par semaine : le lundi, le mercredi et le vendredi. De plus, quand les circonstances l'exigent il y a des flash spéciaux.-Focus Actions, avec en l'occurrence des analyses techniques animées qui plaisent beaucoup! On y voit les supports et résistances se déplacer, les flèches se placer, au fur et à mesure des commentaires!-Les interviews. JDH interviewe d'autres spécialistes pour leur demander leur avis. Son statut d'éditeur de livres sur la bourse lui permet aussi d'avoir accès à différents intervenants.Prochainement nous envisageons de créer une play-list de vidéos pédagogiques. Et aussi une play-list de vidéos concernant les offres de Francebourse.com, un site leader depuis 22 ans qui a décidé de se dynamiser.Rejoignez ces followers dont le nombre croit chaque jour : www.youtube.com @FranceBourseTV-g2kJDHFrancebourse.com