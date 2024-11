Maurice Varsano, le roi du sucre. Par Le Loup de Zurich

Article du

Chers amis du monde de la finance et du négoce, aujourd'hui, le 22 novembre 2024, nous commémorons le 44ème anniversaire de la disparition d'un géant de l'industrie sucrière, Maurice Varsano, surnommé à juste titre "Le Roi du sucre".Né le 6 mai 1916 dans le 12ème arrondissement de Paris, Maurice Varsano a quitté ce monde le 22 novembre 1980.Mais son héritage, lui, perdure et continue d'influencer le monde du négoce international !Il a voyagé dans le monde entier pour sa matière première fétiche, le Sucre mais est revenu sur ses terres natales !Un entrepreneur qui a profondément marqué l'industrie française du négoce international de sucre et d’autres matières premières (comme le café, le cacao) mais également à une époque dans le négoce international de pétrole et de riz.En Perse, le sucre était souvent appelé : «le roseau qui donne le miel sans le concours des abeilles».Maurice Varsano et Jacques Roboh ont posé les bases de leur future réussite en important du sucre cubain au Maroc après la Seconde Guerre mondiale.En 1957, ils rejoignent Sucres et Denrées, fondée à Paris en 1952 par Marcel Dahan, et entament une expansion rapide, notamment à Cuba.Monsieur Varsano démontre un talent exceptionnel pour la diplomatie d'affaires en établissant des relations commerciales avec :Cuba post-révolutionnaire, malgré l'hostilité du régime castriste envers les sociétés de négoce international.Le Japon, alors considéré comme la future première puissance mondiale.L'Afrique du Nord, en particulier le Maroc, son pays d'origine.L'Union soviétique, développant des partenariats stratégiques malgré le contexte géopolitique complexe.Cette stratégie d'expansion internationale audacieuse a permis à SUCDEN de devenir un acteur majeur du commerce mondial du sucre.Sa maxime célèbre, "Je suis du parti du sucre",quand un journaliste l’avait titillé en lui demandant s’il était du côté du régime soviétique, cubain ou américain, illustre parfaitement sa philosophie : une approche commerciale neutre, garante de l'équité des transactions, transcendant les clivages politiques et idéologiques.C'est cette neutralité qui lui a permis de tisser des liens commerciaux avec des régimes aussi opposés que Cuba post-révolutionnaire et les États-Unis, tout en développant des partenariats stratégiques avec l'Union soviétique.L'influence de Maurice Varsano s'est étendue bien au-delà de sa propre entreprise. Son génie a inspiré et guidé d'autres entrepreneurs talentueux, dont le célèbre François Pinault.En 1974, alors que M.Varsano était au sommet de sa carrière, un jeune François Pinault, poussé par le Crédit Lyonnais à vendre son entreprise, fait un pari audacieux sur le marché du sucre.Avec seulement 300 000 francs investis à la Bourse du commerce, Pinault réalise une plus-value stupéfiante de 100 millions de francs en 1974 (l’équivalent de 100 Millions d’Euros en 2024).Bien que les détails de leur relation ne soient pas explicitement mentionnés, il est fort probable que Maurice Varsano, en tant que figure dominante du marché du sucre, ait joué un rôle de mentor et surtout de contributeur financier, le fameux coup de pouce pour François Pinault.Son expertise et sa compréhension profonde des mécanismes du marché ont sans doute guidé François Pinault dans cette opération audacieuse qui a transformé sa carrière.Certains diront que c'est en fait un "conseil" de l'agent de change Roland Galada qui a propulsé financièrement François Pinault.L'impact de Maurice Varsano sur l'industrie a inspiré le film "Le Sucre" (1978) à partir du livre éponyme "Le Sucre » de Georges Conchon. qui met en lumière les mécanismes de la spéculation sur le marché du sucre.Le prix du sucre a été multiplié quasiment par 10 les 8 premiers mois de 1974 générant une panique chez les consommateurs qui firent des stocks impressionnants.Évidemment tout ceci fut commenté comme étant une affaire d'escroquerie en lien avec la bulle spéculative sur le marché des matières premières, en l'occurrence celle du sucre de 1974.Un petit épargnant, Adrien Courtois (Jean Carmet), y perd tout l'héritage de sa femme. Le vicomte Raoul-Renaud d'Homécourt de la Vibraye (Gérard Depardieu) est un courtier fantasque et sans scrupules. Entre les deux hommes, si différents, va naître une amitié et une complicité. Autour de ce couple gravitent des personnages savoureux : Karbaoui (Roger Hanin), l'homme d'affaires pied-noir exubérant et magouilleur ; Grézillo (Michel Piccoli), (qui est en fait Maurice Varsano) patron de l'industrie sucrière, (qui a permis de sauver le système du marché à terme de scucre blanc de la Bourse de Commerce de Paris), une pharmacienne de province, Madame Courtois, d'abord austère et introvertie puis qui « explose » avec l'arrivée de la fortune. « Je m’y voyais déjà en haut de l’affiche » comme aurait chanté Charles Aznavour (le film récent éponyme est excellent !) . Enfin Georges Descrières (qui a joué entre autres Arsène Lupin,) joue le Directeur du Trésor Français avec qui Grézillo (Michel Piccoli) a arbitré la situation sur le Marché à Terme de sucre Blanc et Roux de la Bourse de Commerce de Paris).A la suite de sa disparition a été créé par la Bourse de Commerce de Paris sous l’égide de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, un Prix de Thèse « Maurice Varsano » à partir de 1981.A cet égard mon ami Georges Castel, Directeur du MBA Trading Finance de Marché à l’ESLSCA Business School Paris, Professeur Permanent de Finance, ancien Trader Options pendant 15 ans et notamment chez SUCRES et DENREES, a obtenu le Prix de Thèse Maurice Varsano le 1er Octobre 1987 (à 18 jours du krach du 19 Octobre 1987 -22,6% sur le Dow Jones ce jour là soit -508 points).L'approche de Maurice Varsano - diversification, innovation, et expansion internationale - continue d'influencer le monde du négoce aujourd'hui.Son leadership visionnaire a transformé SUCDEN en un leader mondial du négoce de matières premières, capable de s'adapter à un environnement commercial en constante évolution.En ce jour anniversaire, nous nous souvenons de Monsieur Maurice Varsano non seulement comme "Le Roi du sucre", mais aussi comme un mentor, un innovateur, et un bâtisseur d'empire.Son influence sur des entrepreneurs comme François Pinault témoigne de l'ampleur de son impact sur le monde des affaires.Que son héritage continue d'inspirer les générations futures de négociants et d'entrepreneurs. Comme dirait notre bon vieux Livermore : "Il n'y a rien de nouveau à Wall Street", mais des hommes comme Varsano nous rappellent qu'il y a toujours de la place pour l'innovation et l'audace dans le monde des affaires.Levons nos verres de rhum cubain à la mémoire de Maurice Varsano, le visionnaire qui a su transformer le commerce du sucre en un art subtil de diplomatie et de stratégie.Salut, Maestro !