Worldline : le regard du Loup de Zurich

Article du

Worldline: La plus grosse cagnotte Leetchi de tous les temps.



Analyse de la situation financière

Worldline, entreprise leader dans le secteur des services de paiement, opère une gamme complète de solutions pour les commerçants, les entreprises et les institutions financières.

Son offre couvre l'intégralité de la chaîne de valeur des paiements, incluant le traitement des émissions, l'acceptation des paiements, les acquisitions commerçants et leur traitement en France et en Europe.

Le groupe a également diversifié ses activités pour inclure des services de billetterie électronique et des solutions numériques pour l'environnement industriel.



Descente aux enfers

En mars 2020, Worldline est admis au sein du CAC 40.

En 2023, Worldline a réalisé un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros, démontrant sa position significative sur le marché.



Cependant, en octobre 2023 La société perd près de 60 % de sa valorisation boursière en une journée, ce qui constitue la plus forte baisse historique du CAC 40.

La société clôture ainsi le 25 octobre à 9,416 euros, son plus bas niveau depuis son introduction en Bourse, en 2014, près de neuf fois inférieur à celui de son pic de juillet 2021 (85,34 euros)

Aujourd'hui l'action tourne autour des 6,14 euros , soit une chute vertigineuse de 79,30%.

L'action Worldline en 1 an ( Novembre 2023 à Novembre 2024) a subi une dépréciation marquée, passant de 14,235 € à 6,146 €, soit une baisse de 56% sur une période de 52 semaines.

Cette chute a entraîné l'exclusion de l'entreprise de l'indice CAC 40.

Worldline est donc resté 3 ans et 9 mois au CAC 40.



Graphique et technique

Biseau descendant + Divergence haussière.

Les objectifs haussiers et baissiers sont sur le graphique.



Restructuration et stratégie



Emission Obligataire :

Face à ces difficultés, Worldline vient de réussir un coup de maître : ils ont placé une émission obligataire de 500 millions d'euros, échéant en novembre 2029, avec un coupon de 5,250%.

Et vous savez quoi ? Les investisseurs se sont rués dessus comme des mouches sur un pot de miel.

Ça, c'est ce que j'appelle avoir la confiance du marché !



Eh ben, laissez-moi vous expliquer ce charabia financier avec des mots de tous les jours !

Imaginez que Worldline, c'est comme un pote qui a besoin de thunes. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il lance un appel aux copains en disant : "Les gars, j'ai besoin de 500 millions d'euros.

Si vous me les prêtez, je vous promets de vous les rendre dans 5 ans, et en plus, je vous filerai 5,25% d'intérêts chaque année. Ça vous branche ?"

Et vous savez quoi ? Les copains ont tellement kiffé l'idée qu'ils se sont tous bousculés pour lui prêter du fric !

C'est comme si notre pote Worldline avait organisé la plus grosse cagnotte Leetchi de tous les temps, et que tout le monde voulait y participer.



Maintenant, vous vous demandez sûrement ce que Worldline va faire avec tout ce pognon ? Ben, c'est simple : il va payer ses factures, rembourser d'autres dettes qu'il avait déjà, bref, gérer ses affaires comme un grand.

C'est un peu comme si vous empruntiez de l'argent à Mamie Jacqueline pour rembourser le prêt que vous aviez fait à tonton Marcel.



Et pour que tout soit bien carré, ils ont prévu de finaliser toute cette histoire le 27 novembre 2024.

À partir de là, ces obligations (c'est comme ça qu'on appelle ces promesses de remboursement) seront négociables à la Bourse de Luxembourg.

C'est un peu comme si vous pouviez vendre ou acheter des parts de cette grosse cagnotte sur un marché spécial.



Pour organiser tout ce bazar, Worldline a fait appel à des pros : BNP Paribas et Morgan Stanley.

C'est comme avoir les meilleurs organisateurs de soirées pour s'assurer que tout se passe bien. Et Rothschild & Co, eux, c'est un peu comme le pote qui donne des conseils pour que la fête soit réussie.



Voilà, mes ami(e)s ! C'est comme ça que Worldline a réussi à se faire 500 millions d'euros en un claquement de doigts. Pas mal, hein ?



Changements de direction :

Un renouvellement significatif de l'équipe dirigeante a été opéré, avec le départ du CEO historique, Gilles Grapinet, et la nomination de Marc-Henri Desportes comme CEO par intérim.

Wilfried Verstraete est nommé président du conseil d'administration.

En gros, Le grand patron, Gilles Grapinet, s'est barré après 11 ans de bons et loyaux services, et maintenant c 'est Marc-Henri Desportes qui tient la baraque en attendant qu'ils trouvent un nouveau capitaine pour ce navire un peu secoué.



-Plan de transformation Power24 :

Ils ont un plan qu'ils appellent "Power24". Ça sonne comme un film de super-héros, mais en réalité, c'est plutôt un plan pour serrer la ceinture.

Au menu : 1400 personnes virées et 220 millions d'euros d'économies d'ici 2025. Ça va saigner, mais c'est peut-être le prix à payer pour remonter la pente



-Révision des prévisions :

Worldline a ajusté ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires à 1% pour 2024, tout en maintenant un optimisme prudent quant à une potentielle amélioration en fonction des conditions économiques.



Perspectives et développement.

Malgré tout ça, Worldline continue de se battre comme un beau diable.

Ils signent des contrats à tour de bras, notamment dans la recharge de bagnoles électriques où ils sont déjà des gros bonnets, avec une part de marché estimée à 25%, mais aussi avec des entreprises telles que Luxair, IWG, Nort consulting et Cdiscount.





Conclusion

C'est simple : Worldline, c'est comme un boxeur sonné qui refuse de tomber. Ils ont pris des coups, c'est sûr, mais ils sont toujours debout, motivés par des défis financiers et opérationnels significatifs.

La réussite de son plan de transformation Power24, couplée à la nomination d'un nouveau CEO permanent, sera déterminante pour l'avenir de l'entreprise.

La question maintenant, c'est de savoir s'ils vont réussir à reprendre le dessus ou s'ils vont finir par mordre la poussière.

Une chose est sûre : dans le monde de la finance, comme dans celui du bâtiment, c'est pas toujours celui qui a le plus gros marteau qui plante le mieux les clous.

Parfois, c'est celui qui sait le mieux s'adapter qui finit par gagner la partie.



Les investisseurs et analystes devront surveiller attentivement l'exécution de cette stratégie et l'évolution des conditions de marché pour évaluer les perspectives à moyen et long terme de Worldline dans un secteur des paiements en constante évolution.

Alors, gardez l'œil ouvert sur Worldline, ça pourrait bien nous réserver des surprises !



"PAKA PAKA !"

James D. Touati aka;"Le Loup de Zurich"





Bourse, Finance

Publications précédentes