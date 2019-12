Forte remontée des small caps et des titres en approche "value" En un mois, le CAC 40 a gagné 0% et le portefeuille Francebourse a gagné plus de 5%.



Explication : depuis que ce portefeuille existe, nous avons un tiers à une moitié du portefeuille investie sur des small caps et une partie significative (20% environ) investie sur des grandes valeurs décotées qui méritent mieux que leur sort (approche "value"). Le reste du portefeuille étant placé sur des grandes valeurs de croissance et un petit peu de valeurs spéculatives.

Depuis un mois, tant les small caps que les "values" remontent fortement. C'est logique car le marché finit toujours par retrouver de l'efficience. Parfois il faut juste patienter. Le cas de Nexans est à cet égard, éloquent!



