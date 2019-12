Cloture annuelle, le mot de JDH!

PORTEFEUILLE FRANCEBOURSE : +17%

PORTEFEUILLE PEPITES DU RENDEMENT : +25%



Après une année en 8 (baissière), place à une année en 9 (euphorique)!La devise s'est confirmée cette année encore!Le CAC 40 n'aura pas réussi, in fine, à passer la barre des 6000 points en clôture annuelle. Il a en effet échoué sur cette barre mythique, après, pourtant avoir séjourné au-dessus pendant quelques jours. Il achève donc sa course à 5978 points, réalisant tout de même une très belle performance annuelle de +26%. C'est la plus belle année du CAC 40 depuis 20 ans! Il faut en effet remonter en 1999 pour voir le CAC effectuer un score supérieur à celui-ci. Son score avait alors été de +51%. En 2009, après la terrible année 2008, le CAC avait gagné 22%.Les performances des années en 9 sont époustouflantes :1989 : +29%1999 : +51%2009 : +22%2019 : +26%Attention aux années en 0 :1990 : -24%2000 : 0%2010 : -3%2020 : ?J'imagine bien un score final entre -5 et +5% sur 2020. Mais pas impossible qu'entre temps le CAC monte vers 6300/6400 voire plus haut. La bulle actuelle a besoin d'être achevée.J'en reparlerai lors de notre galette des rois, dans une semaine maintenant, puisque c'est le mardi 7 janvier, donc mardi prochain! Je peux encore accueillir 2 ou 3 inscriptions, pas plus. Pour cela, écrire à contact@jdheditions.fr Bien sur, de tout ce qui sera dit à la galette, je ferai un résumé!Mais j'ai besoin d'avoir une vision des premières séances de 2020 pour y voir plus clair.D'où cet évènement annuel, qui s'institutionnalise depuis 5 ans. Comme toujours, j'accueillerai des personnalités : chefs d'entreprises côtées, prévisionnistes, etc.Revenons à 2019.Roulement de tambours... Voici nos performances annuelles :Cette année, nous n'avons pas battu le marché, mais c'était un marché quasiment impossible à battre du moins en ayant une gestion prudente comme ce fut notre cas.Sur la durée, nos deux portefeuilles confirment néanmoins largement être en capacité de battre le marché, avec une moyenne annuelle de 12.5% sur le portefeuille Francebourse (18 ans d'existence) et 14% sur le portefeuille "Pépites du Rendement" (7 ans d'existence).La performance de cette année sur le portefeuille Pepites du Rendement est tout simplement hallucinante! J'avoue que je ne m'attendais pas à cela! Les valeurs de haut rendement ont tout simplement été très recherchées cette année, compte-tenu des taux négatifs, qui contaminent désormais même la sphère obligataire!Le mouvement devrait se poursuivre en 2020.Profitez de notre promo annuelle, car elle commence à toucher à sa fin! Lundi prochain ce sera fini... mais pourquoi attendre alors que le TOP 20 va commencer à être dévoilé pour 2020 !JDHFrancebourse.com