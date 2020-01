Jean-David Haddad a reçu les lecteurs de Francebourse Mardi 7 janvier, dans le cadre d'une brasserie parisienne, Jean-David Haddad a reçu une trentaine de lecteurs de Francebourse.com autour d'une galette des rois, et de la dédicace de ses deux derniers livres "Tout le monde peut s'enrichir en bourse" et "Small Caps". Deux chefs d'entreprise étaient présents : Jean-Claude Bourdon, de Diestwell, ainsi que Frederic Granotier de Lucibel.

Jean-David Haddad a parlé d'une année 2020 très probablement plus compliquée et plus hésitante que 2019 sur les marchés, mais a montré de bons espoirs sur les small caps, objet de son dernier livre.



Nous remercions les participants à cette rencontre et les échanges chaleureux qui ont suivi.



L'évènement s'est poursuivi par la dédicace de Benoist Rousseau, célèbre trader, auteur de "Devenez trader pro!", et fondateur d'Andlil, autour de sa propre communauté.



Une belle journée pour célébrer les livres relatifs à la bourse.



Francebourse.com