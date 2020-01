Le CAC 40 à deux doigts de son record de 2007!

Enfin un effet janvier qui semble se dessiner! Pour rappel, dans la tradition, après un rallye de fin d'année, les marchés restent en janvier dans la foulée de cet optimisme, et, en anticipant les résultats, le marché monte. Et les gérants reviennent sur certaines actions qu'ils ont vendues en décembre en raison du window-dressing. Une fois que les résultats annuels arrivent, c'est autre chose! Ce qui explique que le marché est en général beaucoup plus secoué en février.Vendredi, le CAC 40 a dépassé les 6100 points. Le voilà qui s'approche désormais de ses plus hauts de 2007, avant cette immense crise qui avait vu l'indice régresser à 2450 points en mars 2009.En 2007 le CAC avait atteint à deux reprises, séparées de peu de temps, les 6170 points (double top). Nous ne sommes plus qu'à 70 points de ce record relatif. Relatif car le record absolu est de 6945 points en septembre 2000.Une analyse graphique long terme du CAC 40 est en ligne ce matin :Et dire que lorsque le CAC était à ces niveaux en 2007, il y a bientôt 13 ans, le Dow Jones était à 14.000 points! Vous rendez-vous compte? Il approche les 30.000 points aujourd'hui!Plus de 100% de hausse alors que le CAC est à 0% depuis cette époque où Sarkozy venait d'être élu!Cela s'explique par divers facteurs. Mais s'il ne devait y en avoir un seul : la croissance!Le PIB américain croit de 3 à 4% par an depuis 10 ans alors que notre PIB est heureux quand il a augmenté de 1% à la fin de l'année!Des taux obligataires négatifs en Europe alors qu'aux USA ils sont bas mais tout à fait normaux... Cela n'a pas non plus aidé!On notera d'ailleurs que le taux de l'OAT France 10 ans est repassé juste au-dessus de 0% alors qu'il avait été négatif tout au long quasiment du 2e semestre 2019.JDHFrancebourse.com