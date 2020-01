2019 : une année à la fois pauvre et riche en IPO L'année 2019 n'aura pas été prolixe en nombre d'IPO (introductions en bourse) mais elle aura été prolixe en fonds levés! En effet, seules huit dossiers auront été traités en 2019 mais avec deux gros dossiers correspondant à d'importantes levées de fonds, la Française des Jeux (FDJ) et la filiale de Saint-Gobain, Verallia.

Ce sont en tout 2.85 milliards d'euros qui auront été collectés en 2019 contre un peu plus d'un milliard sur la maudite année boursière 2018.

De la qualité plus que de la quantité, tel est le bilan de 2019.

A noter que l'IPO de la Française des jeux aura été la plus importante depuis 2006!



Tout cela bien sur en dehors des IPO sur Euronext Access (ex marché libre).



