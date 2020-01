Qu'appelle-t-on les licornes?

L'expression "licornes" a été introduite en bourse dans les années 2010, avec l'arrivée en bourse de jeunes sociétés mondialisées et connues de tous, qui font rêver mais peuvent aussi faire cauchemarder leurs actionnaires et sont valorisées très cher.Les « licornes » sont des immenses start-ups connues de la terre entière ou presque et qui ne finissent plus d’être en mode start-up (en ce sens que leur modèle change, se cherche presque en permanence).Uber est la plus connue aujourd'hui.Les licornes font du chiffre d’affaires mais pas de bénéfices. Et cela peut durer longtemps. Twitter, par exemple, ne réalise toujours pas de bénéfices !Jean-David HaddadFrancebourse.comExtrait du livre : "Tout le monde peut s'enrichir en bourse"