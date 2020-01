Qu'est-ce qu'une valeur de rendement?

Une valeur de rendement est l'action d'une société qui offre à ses actionnaires un dividende important par rapport à son cours de bourse, et cela de manière récurrente.On parle de valeur de rendement quand le dit dividende est pérenne, et que l’entreprise ne déçoit pas.Une société qui offre un gros rendement récurrent est par définition une société qui ne réinvestit pas ses bénéfices. Par conséquent, elle aura du mal à réaliser de la croissance. C’est pour cette raison qu’on a tendance à opposer valeurs de croissance et valeurs de rendement.La notion de PER tout comme celle de ratio VE/EBITDA deviennent peu opérationnelles, quoiqu’elles peuvent néanmoins parfois avoir une certaine utilité dans la valorisation.Sur une valeur de rendement, on se focalisera sur le taux de rendement, son historique (voir chapitre 9), sa stabilité mais aussi sur les taux d’intérêt servis par les marchés monétaires et obligataires. En effet, les actions de rendement sont directement en concurrence avec les obligations. Et comme le marché a tendance à faire davantage confiance à des Etats qu’à des entreprises, il y aura une prime de risque sur le rendement d’une action par rapport à une obligation. Ainsi si une obligation offre 1% de rendement, il sera logique qu’une action offre 4% ou 5% pour compenser le risque plus important et aussi le fait que, contractuellement, une entreprise n’a aucune obligation de payer un dividende sur une action alors qu’une obligation, qu’elle soit émise par un Etat ou une entreprise, est contractuellement asservie au détachement d’un dividende.Jean-David Haddad,Francebourse.comExtrait du livre : "Tout le monde peut s'enrichir en bourse"