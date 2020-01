Qu'est-ce qu'une small cap?

Le mot anglais "small caps" désigne les petites capitalisations boursières. Très adaptées à des approches de type « value ». D’ailleurs, sur ce cas particulier des small caps, on peut commencer à parler d’investissement plus que de boursicotage.Il n'y a pas de seuil précis faisant dire qu'une entreprise cotée en bourse soit une petite, moyenne ou grande capitalisation boursière. Cependant, on s'accorde en général à considérer qu'en dessous de 250 millions d'euros de capitalisation boursière, on est devant une small-cap. Certains descendent ce seuil à 100 millions. Mais aux Etats-Unis c'est plutôt 1 milliard. En effet, sur les bourses américaines, il y a beaucoup plus que chez nous d'entreprises dépassant les 100 milliards de capitalisation (en France il n'y a que Total, Sanofi et LVMH), donc par effet de comparaison, le seuil en-dessous duquel on est dans le cadre d'une small-cap est plus élevé.Jean-David HaddadFrancebourse.comExtrait du livre : "Tout le monde peut s'enrichir en bourse"