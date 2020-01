Qu'est-ce que l'effet janvier en bourse? Statistiquement, le mois de janvier est un mois positif et même le 5ème meilleure de l'année (statistiques sur le S&P 500 entre 1950 et 2018).



Dans la tradition, confortée par les statistiques, après un rallye de fin d'année, les marchés restent en janvier dans la foulée de cet optimisme, et, en anticipant les résultats, le marché monte. Et les gérants reviennent sur certaines actions qu'ils ont vendues en décembre en raison du window-dressing. C'est ce qu'on nomme l'effet janvier.

Une fois que les résultats annuels arrivent, c'est autre chose! Ce qui explique que le marché est en général beaucoup plus secoué en février.



Jean-David Haddad,

Francebourse.com