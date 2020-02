Prodware, en hausse de 6% suite à son chiffre d'affaires Le titre Prodware a gagné plus de 6% sur la bourse de Paris, et repasse la barre des 8 euros.

Rappelons que ce titre, oublié et malaimé ces derniers temps, est très largement sous-valorisé.

Prodware a publié un chiffre d'affaire 2019 de 188,6 millions d'euros, en hausse de 7,3%. La surprise est venue du quatrième trimestre avec un CA en hausse de 7.4%, compensant plus que largement la baisse du deuxième trimestre. On notera surtout que les ventes en mode SAAS, qui, rappelons-le, sont les plus rémunératrices en termes de marges, ont augmenté de près de 35% et représentent désormais 20% du revenu total.



Francebourse.com