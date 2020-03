Pourquoi une recession est de plus en plus probable...

Alors que l'économie commençait tranquillement à ralentir à l'issue de sa période de croissance la plus longue de l'histoire contemporaine, le coronavirus est venu accélérer les choses! L’OCDE vient ainsi de revoir ses prévisions de croissance pour 2020 à la baisse. Et de manière assez brutale, précisant dans un communiqué que «l’économie mondiale est en danger» et s’apprêterait à affronter «le plus grave danger depuis la crise financière».Ainsi, le PIB mondial devrait être affecté à hauteur de 0.5 point désormais. Ce qui est énorme. La croissance mondiale serait en 2020 de 2.4% au lieu des 2.9% envisagés précédemment.Le PIB mondial en 2019, dont les chiffres définitifs ne sont pas encore connus, devrait s’établir autour de 87.000 milliards de de dollars. Un manque à gagner de 0.5% correspondrait donc à 435 milliards de dollars!Une somme énorme! Qui correspond à 4 fois la fortune le l’homme de plus riche du monde! Ou à 2 fois le PIB du Portugal!Ainsi une récession semble de plus en plus probable comme le montre l'article suivant qui liste les 10 raisons à cela :Francebourse.com