Bourse de Paris, le CAC 40 a gagné 20% en 4 séances.

Belle remontée des indices boursiers ces derniers jours, exactement comme nous l'avions annoncé la semaine dernière. Les actions les plus massacrées rebondissent le plus en raison des rachats de ventes à découvert vu que la liquidation c'est demain.Depuis ses plus bas à 3691 points le CAC 40, actuellement à 4300 points, rebondit de 16.5%.Un plus haut a été touché ce matin à 4453 points, ce qui faisait monter le CAC de 20% par rapport à ses plus bas.Une nouvelle analyse graphique est en ligne :Elle indique qu'à ce stade on ne peut parler que de rebond technique et rien de plus.Ce rebond est liè aussi au plan de relance massif de 2000 milliards de dollars qui est en train d'être voté aux USA.Plus toutes les aides en Europe... Plus les rachats de vendeurs à découvert... Plus le pic de la pandémie qui est probablement en cours ou pas loin en Europe.Dans ce contexte, nos abonnés viennent de faire de bonnes affaires!Sur le mois boursier de mars qui s'achève demain, il y a eu au SRD sur le portefeuille Francebourse, 3 opérations gagnantes sur 4 menées.Et tout le monde a pu profiter d'un magnifique aller/retour sur un call warrant : 100% de gains en 48h.Tous les jours nous réalisons un point de suivi et de recommandations et cela depuis aujourd'hui un mois.Francebourse.com