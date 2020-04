Le pétrole à un plus bas de 17 ans! Nouvel effondrement des cours du pétrole aujourd'hui. En moins de trois mois, le pétrole a perdu près de deux tiers de sa valeur !… Le Brent est actuellement à moins de 23$ : un plus bas depuis 17 ans !

Cette baisse drastique des cours du pétrole est avant tout le fait d’une économie mondiale qui tourne pour moitié à 25% de son activité habituelle. Selon les experts, la production américaine pourrait par exemple se contracter à 2,5 millions de barils/jour pour fin 2021 contre 13 millions actuellement. En effet, le pétrole est trop bas pour soutenir de nouveaux investissements de long terme sur le pétrole et les stocks sont également de plus en plus coûteux.

En bourse, un titre comme Total, qui avait déjà fortement baissé, gagne néanmoins aujourd'hui plus de 3% à 32.6€.



