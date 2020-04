Ne l'appelez plus jamais Dietswell... Les parapétrolières ne sont pas à la mode en ce moment, et ne risquent pas de le redevenir de sitôt.

La petite parapétrolière Dietswell avait pris les devants et s'était déjà largement engagé dans l'éolien off-shore, ce qui a constitué une belle diversification mais sera à l'avenir un vrai virage stratégique.



Ainsi Ditswell a décidé de changer de nom et de prendre le nom de sa filiale Dolfines.



Et pour confirmer ce virage stratégique, la société prévoit de céder sa plateforme Sedlar, que ce soit sous la forme d'une vente pure et simple, d'un leasing ou d'une mise à disposition avec contrat de maintenance.

Parallèlement, la société qui se nomme encore Dietswell (jusqu'à la prochaine AG qui prendra acte du changement de dénomination) ira vers la filialisation à 100% de ses activités parapétrolières qui feront partie de l'entité FACTORIG.



Ainsi cette entreprise ne sera plus considérée comme une para-pétrolière mais comme une société positionnée sur le secteur très porteur des énergies renouvelables, ayant une filiale para-pétrolière.

De là à imaginer que cette filiale soit un jour vendue, il n'y a qu'un pas!



C'est une très habile transition qui va être réalisée!



Francebourse.com