Vers un impôt de 10% sur les populations confinées?

Il est possible que le gouvernement, qui promet qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, tente de faire passer la pilule d'un impôt qui aura été préconisé par l'ONU. Un impôt de 10% des revenus, en plus des impôts habituels.Cet impôt frappera les populations confinées. Et cela malgré pourtant, la baisse de leurs revenus et le fort taux de chômage qui découlera de cette situation.Un article qui en rend compte et renvoie sur le document de l'ONU en question :Francebourse.com